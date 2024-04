NÖ: Zonenplan für 1.000 Windräder steht

Es ist am ersten Blick ein unspektakulärer Novellierungsplan, den die für Raumplanung und Naturschutz verantwortlichen Regierungsmitglieder LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Susanne Rosenkranz (FPÖ) präsentierten. Doch im Detail wird das „Sektorale Raumordnungsprogramm über die Windkraftnutzung“ – so der amtliche Titel -– in einigen Gemeinden noch für viele Diskussionen, Behörden- und Gerichtsverfahren sorgen.

Mehrfach betonte er, dass man Gemeinden und Regionen nicht von oben herab zur Windkraftnutzung zwingen werde. In den neuen Zonenplan seien nur Flächen mit nunmehr 74 Zonen gekommen, die von den Gemeinden angeboten wurden. Aus dem alten Plan wurden neun bisherige Windparkzonen gestrichen – jeweils zwei im Wein- und Industrieviertel sowie fünf im Waldviertel. Dafür kamen 15 völlig neue (neun im Wein-, vier im Wald-, und jeweils eine im Most- und Industrieviertel) dazu, so Pernkopf. „Flächenmäßig hält sich das die Waage, es fallen 7.000 Hektar weg und 7.000 kommen dazu“, sagte er.

Konkret ermöglicht das neue Raumordnungskonzept nun, dass zu den derzeit ins Netz einspeisenden 800 Windrädern, wie vorgesehen bis 2035 200 neue Hightechräder hinzukommen. Im Vergleich zu Windrädern alter Bauart hätten die modernen einen vier- bis sechsfach höheren Ertrag, erklärte Pernkopf.

Neue und aufgelassene Zonen

In Groß-Enzersdorf, Aderklaa, Weiden, Matzen-Raggendorf, Sulz, Unterstinkenbrunn, Staatz, Wolkersdorf / Groß-Schweinbarth, Rußbach, Mannersdorf, Herzogenburg, Bärnkopf, Burgschleinitz-Kühnring, Geras sowie in Waidhofen-Thaya sind insgesamt 15 neue Zonen vorgesehen, für die auch positive Stellungnahmen aus den Gemeinden vorliegen. Gestrichen werden neun Zonen in den Gemeinden Leitzersdorf, Götzendorf, Schwarzenbach, Großdietmanns, Waidhofen-Land, Weitersfeld sowie die gemeindeübergreifenden Zonen in Amaliendorf/Heidenreichstein, in Weitra/Schweiggers/Unserfrau-Altweitra/Waldenstein sowie in Nappersdorf-Kammersdorf/Großharras. Bestehende Zonen werden so arrondiert, dass in Sierndorf, Bockfließ, Gaubitsch, Mitterndorf und Großgöttfritz künftig keine Widmung für Windräder mehr möglich sein wird.