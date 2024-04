Neue Windkraftzonen in NÖ: Grüne kritisieren "Blockierer"

Lob und Tadel gibt es zum nun für Niederösterreich vorliegenden neuen Windzonenplan. Während die Branchensprecher in Form der IG Windkraft die Neuverteilung im Raumordnungsplan grundsätzlich begrüßen, kommt von den Grünen heftige Kritik. Landessprecherin Helga Krismer kritisiert, dass sich die „Blockierer der Energiewende“ durchgesetzt hätten.

„Man sieht ganz klar, dass sich in der schwarz-blauen Landesregierung die Blockierer der Energiewende durchgesetzt haben. Wer Wind nicht erntet, wird Atomstrom ernten“, erklärte Krismer am Freitag in einer Aussendung. 98,5 Prozent der Landesfläche bleiben künftig „Windkraft-Verbotszone“ prangert sie enttäuscht an.

200 neue Windräder

Wie vom KURIER berichtet, sind im Windzonenplan 28.000 Hektar, das sind 1,5 Prozent der Landesfläche, als für Windkraftanlagen geeignet proklamiert worden. 200 neue Windräder zu den 800 bestehenden sollen so in NÖ ermöglicht werden. Der Windzonenplan liegt nun sechs Wochen zur öffentlichen Einsicht und für Stellungnahmen auf. Danach wird er in der NÖ Landesregierung beschlossen.