Warnung vor Ostern: Noch lange keine „T-Shirt-Saison“ in den Bergen

Die Osterferien stehen vor der Tür und damit auch die Zeit, in der es viele Familien in die Berge zieht. Während in den Städten vielerorts der Kaffee bereits an einem sonnigen Platz im Schanigarten genossen wird, herrscht im Hochgebirge aber noch alles andere als „T-Shirt-Saison“. Auf den Hausbergen der Wiener, wie der Schneeberg, die Rax oder der Semmering gerne bezeichnet werden, machen Schnee und Eis jede Bergtour zu einer gefährlichen Herausforderung.