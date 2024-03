Schlecht ausgerüstet am Berg: Paar muss Helikoptereinsatz zahlen

Mit einem ungewollten Hubschrauberflug hat für eine junge Frau und ihren Begleiter (beide 25 Jahre) ein Ausflug am Sonntag auf die Rax geendet. Die zwei Wanderer aus Wiener Neustadt gerieten auf Grund von mangelnder Ausrüstung in einem steilen, eisigen Schneefeld in Bergnot und mussten gerettet werden.

Der 25-jährige Mann und seine Begleiterin waren am Sonntag gegen 11.45 Uhr zu einer Klettertour vom Großen Höllental durch den Alpenvereinssteig auf die Raxalpe aufgebrochen.