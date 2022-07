Wandern am Wasser: Tipps für erfrischende Touren in Niederösterreich

Gerade bei großer Hitze ist in den Sommerferien die Kombination „Wandern und Wasser“ beliebt: In Schluchten und bei Wasserfällen, an Bächen oder an der Donau entlang, in Badeteichen oder an Altarmen ist Abkühlung garantiert. Tourenvorschläge und Wanderrouten gibt es unter www.niederoesterreich.at/wandernwasser.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung betont: „Ob es ein Sonntagsspaziergang zum nächsten Badesee mit der Familie ist, eine Pilgerreise, um tagelang dem Donaustrom zu folgen oder die ‚neue Sommerfrische in Niederösterreich‘. Viele Wanderwege sind besonders geeignet für Familien mit Kindern, einige auch gut mit dem Kinderwagen zu bewältigen. Und ein schöner Wandertag wird mit Übernachtung und Kulturerlebnis zum perfekten Kurzurlaub.“

Die Natur beobachten

Tourismuslandesrat Jochen Danninger lädt ein: „Den Urlaub vor der Haustür genießen und die unterschiedlichsten Naturlandschaften Niederösterreichs erkunden, der hochsommerlichen Hitze durch einen Sprung ins kühle Nass entfliehen oder einfach dem Bach folgen. Schon allein die Nähe von Wasser wirkt für viele Menschen entspannend und abkühlend.“ Und Evelyn Gruber, Naturvermittlerin im Pielachtal, erklärt: „Beim Wandern hat man die ideale Geschwindigkeit, um auch links und rechts des Weges zu blicken und sich Zeit zu nehmen für Naturbeobachtung. Gerade die Tier- und Pflanzenwelt im und am Bach oder See ist für Kinder eine der spannendsten Naturerfahrungen, die sie machen können. Auch Erwachsene staunen immer wieder über 2 die faszinierenden Lebensformen und geheimnisvollen Tiere, die sich erst offenbaren, wenn man sich Zeit nimmt, ein bisschen genauer hinzuschauen!“