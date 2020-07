Wallsee: Männer retteten Frau aus in der Donau versunkenem Auto

„Ich bin einfach nur froh, dass es der Frau gut“, sagt Stefan Binder, der auch bei dem tödlichen Hochwassereinsatz im Juni das Opfer aus dem Wasser gefischt hatte. Es seien dramatische Minuten gewesen, die sich da am Sonntag bei der Schiffsanlegestelle Wallsee abgespielt haben, schildert Binder.

„Wir waren mit dem Boot draußen, als ich bemerkte, dass da etwas nicht stimmt. Wir sind hingefahren, zu zweit ins Wasser gesprungen und konnten die Frau, die am Beifahrersitz angeschnallt war, aus dem Auto holen“, so Stefan Binder. Der Wagen ging in der Donau völlig unter.

Fotostopp

Wie sich herausstellte, war die Mostviertlerin mit ihrer Pflegerin im Wagen unterwegs gewesen. Das Duo hielt am Wallseer Donauufer an und die Fahrerin stieg aus, um kurz ein paar Fotos zu knipsen. Offenbar hatte sie dabei die Handbremse nicht oder schlecht angezogen. Jedenfalls begann der Wagen mit der hilflosen Beifahrerin im Inneren über die Uferböschung zu rollen und versank schließlich in der Donau.