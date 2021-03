Waldviertler Schloss Rosenburg zeigt Toleranz

Die Besetzung der diesjährigen Sommernachtskomödie auf Schloss Rosenburg im Bezirk Horn „Ein Käfig voller Narren“ zeigt bereits jetzt – drei Monate vor Start am 24. Juni – vollen Einsatz. Die Kultkomöde von Jean Poiret unter Regie von Marcus Ganser thematisiert humorvoll nach wie vor aktuelle Vorurteile gegenüber Homosexuellen. Zu sehen sind unter anderem Herbert Steinböck in der Hauptrolle des homosexuellen Nachtklubkönigs, Wolfgang Lesky als Drag-Queen, Patrick Weber als Tänzerin und Futurelove Simbada als Dienstmädchen. „Wer diesen Komödienklassiker gesehen hat, wird gar nicht anders können, als jeden Menschen so zu mögen, wie er ist“, so Intendantin Nina Blum.

Ein Drittel der Plätze bleibt frei

Weil Aufführungen 2020 wegen Corona nicht stattfinden konnten, sei die Freude über den diesjährigen Spielbetrieb groß. Unter dem Motto „Kulturgenuss mit Sicherheit“ habe die Gesundheit der Gäste oberste Priorität, so Blum. Daher wurden Vorkehrungen, wie ein Einbahnsystem bei Ein- und Auslass, Frischluft-Zufuhr und kontaktlose Kartenkontrolle bei der Veranstaltungsplanung berücksichtigt. Gäste werden durch den Sitzplan das Theaterzelt vor der Rosenburg selbst bei ausverkauften Vorstellungen nur zu zwei Drittel füllen. Ebenfalls neu sind die exklusiven Bühnenlogen, wodurch das Geschehen hautnah vor der Bühne und bei einer Flasche Sekt mitverfolgt werden kann. Gespielt wird jedenfalls bis 1. August auch heuer auf der überdachten Rundbühne – trotz Schlechtwetter.

von Verena Huber