Waldviertel: Schwerer Unfall mit Pkw und voll besetztem Kleinbus

Auf der B2 in der Waldviertler Marktgemeinde Vitis (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) ist am Sonntagabend nach Feuerwehrangaben ein Pkw mit einem Kleinbus kollidiert, der von Deutschland nach Rumänien unterwegs war. In dem Bus befanden sich 15 Personen. Der Unfall forderte zwei Schwer- und drei Leichtverletzte. Der Pkw-Lenker musste mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.