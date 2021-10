Waldbrand im Rax-Gebiet wütete auf 115 Hektar

Der Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) hat sich am Dienstag noch ausgeweitet und wütete auf 115 Hektar. 300 Feuerwehrleute waren am Vormittag im Einsatz, erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber.

Laut dem Feuerwehrkommandanten handelt es sich um einen „massiven Waldbrand“. Brandbekämpfungsmaßnahmen vom Boden aus waren aufgrund der Steilhänge in dem Gebiet unmöglich. Auch gefährde Felssturz die Mannschaften, so Huber. Im Einsatz waren daher zwei Hubschrauber des Bundesheeres und vier Fluggeräte des Innenministeriums.