Polizisten retten Frau aus brennendem Wohnhaus in Ternitz

In der Bezirksalarmzentrale Neunkirchen gingen am Sonntagabend, 24. Oktober gegen 20.45 Uhr mehrere Notrufe über einen Wohnhausbrand in Ternitz Pottschach (Bezirk Neunkirchen) ein. Sowohl Feuerwehr und Rettungsdienst als auch die Polizei wurden zum Brand der Alarmstufe 3 gerufen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Wohnhaus in der dicht verbauten Siedlung bereits in Vollbrand.

Während der Anfahrt der Einsatzkräfte meldete eine weitere Notruferin, dass sich die Hausbesitzerin noch im brennenden Gebäude befinden würde.