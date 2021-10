26-Jähriger bei Autounfall in Krems getötet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein nächtlicher Unfall auf der L 114 in Krems hat am Montag ein Todesopfer gefordert. Ein 26-Jähriger war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Für den Mann aus dem Bezirk Krems kam jede Hilfe zu spät.

Unfälle am Sonntag

Bereits am Sonntagnachmittag wurden bei einem Auffahrunfall auf der B311 in Saalfelden im Pinzgau fünf Personen verletzt. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Deutschland war ungebremst in den vor ihr fahrenden Pkw einer 33-Jährigen geprallt. Die Slowenin und vier mitfahrende Kinder wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Deutsche gab an, dass sie von der Sonne geblendet worden und es deshalb zu dem Crash gekommen sei.

Am Sonntagabend wurde ein 31-jähriger deutscher Motorradfahrer in Lermoos (Bezirk Reutte) bei einer Kollision mit dem Pkw eines 58-Jährigen schwer verletzt. Der Mann wollte den Pkw überholen, der gerade auf der Ehrwalderstraße nach links abbog. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, der Biker wurde zum angrenzenden Wohnhaus geschleudert und blieb auf einer Böschung liegen. Das Motorrad prallte noch gegen ein abgestelltes Fahrzeug, das dadurch beschädigt wurde. Andere Verkehrsteilnehmer setzten die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei. Der Deutsche wurde nach der Erstversorgung in die Klinik nach Murnau geflogen.