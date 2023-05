Waldbrand im Föhrenwald bei Wiener Neustadt fordert die Feuerwehr

So früh wie selten in der noch jungen Frühlings- und Sommersaison ist es im Föhrenwald zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen am Mittwoch zu einem Waldbrand gekommen. Kurz vor 14 Uhr ist im Bereich der Südbahnlinie bei St. Egyden am Steinfeld und Urschendorf ein Feuer ausgebrochen. Zunächst standen acht Feuerwehren zur Bekämpfung der Flammen im Einsatz.