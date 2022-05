Aufgrund der steigenden Waldbrandzahlen bedingt durch den Klimawandel hat sich der NÖ Feuerwehrverband dazu entschlossen, in Sachen Waldbrandbekämpfung massiv aufzurüsten. Sowohl was die Ausbildung, als auch was das Equipment anbelangt.

Diese Woche wurden in St. Pölten 16 von insgesamt 32 neuen Spezialfahrzeugen im Zuge der Florianifeier vorgestellt und vor dem Dom gesegnet. Wie der Landesrat für Katastrophenschutz, Stephan Pernkopf (ÖVP) erklärt, habe zuletzt die Waldbrand-Katastrophe im Herbst vergangenen Jahres im Raxgebiet die Notwendigkeit modernster Ausrüstung deutlich gemacht. Wettextreme, die auch Waldbrände begünstigen, werden häufiger und man müsse sich bestmöglich darauf vorbereiten, sagt Pernkopf.