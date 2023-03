Waidhofen/Ybbs: Polizei fahndet nach Opferstockmarder

Die Polizei in Waidhofen an der Ybbs fahndet nach einem unbekannten Opferstockmarder. Er wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Zu dem laut Polizei-Aussendung „schweren Diebstahl“ kam es am 19. Februar im Stadtgebiet von Waidhofen.

Der Verdächtige betrat gegen 14.40 Uhr, die Kapuzinerkirche zum Heiligen Franziskus am Graben in der Innenstadt. Dort räumte der unbekannte Mann dann das Bargeld aus den Opferstöcken der Kirche. Eine genaue Schadenssumme konnte jedoch nicht beziffert werden, berichtete die Polizei.

Hinweise erbeten

Die Fotos der in der Kirche montierten Videoüberwachung sollen nun mithelfen, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen, um den mutmaßlichen Täter auszuforschen. Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, nimmt die Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs, Telefonnummer 059133 – 3180, entgegen.