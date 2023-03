84-Jährige auf Autobahnparkplatz in NÖ von Sattelzug erfasst

Auf einem Parkplatz an der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen ist eine 84-Jährige am Dienstag von einem Sattelzug erfasst und niedergestoßen worden. Polizeiangaben zufolge war die Seniorin aus Wien kurz davor aus einem Reisebus gestiegen. Die Frau wurde mit vermutlich schweren Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.