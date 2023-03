Wiener Neustadt: Kripo ermittelt wegen Vergewaltigung von 14-Jähriger

An der Schule der 14-Jährigen hat sich die Nachricht von dem schlimmen Übergriff seit Montag wie ein Lauffeuer verbreitet. "Auf Snapchat und in anderen sozialen Netzwerken kursiert intensiv und an viele Schüler unserer Einrichtung adressiert ein Kurzvideo eines gewaltsamen, sexuellen Übergriffs. Also einer Straftat", bestätigt der Direktor der Bildungseinrichtung auf Anfrage des KURIER.

Krisenarbeit an der Schule

Die Schule habe am Dienstag sofort reagiert und sofort mit der "nötigen Krisenarbeit" begonnen. Auch die Bildungsdirektion Niederösterreich wurde über den Fall in Kenntnis gesetzt. Alle Klassenvorstände haben die Schüler über die Umstände und Folgen in Bezug auf die Weitergabe und das Versenden von Videos und Bildern mit pornografischen Inhalten informiert. "Schon der Besitz von Videos und Bildern mit kinderpornografischen Inhalten, und dabei handelt es sich in dem Fall, ist strafbar. Auch das Ansehen und Speichern ist strafbar. Deshalb wurden die Schüler darauf sensibilisiert", heißt es in der Direktion der Schule.