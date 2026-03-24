Frostige Wetterprognose: Waidhofen/Ybbs sagt den Ostermarkt ab

Die prognostizierte Rückkehr des Winters treibt vielen Veranstaltern die Sorgenfalten auf die Stirn. Für geplante Ostermärkte im Freien sind die Voraussetzungen am kommenden Wochenende denkbar schlecht. In Waidhofen/Ybbs wurde der große traditionelle Markt in der Altstadt für den kommenden Samstag nun gleich abgesagt.

An die 35 Aussteller wären für den österlichen Brauchtumsmarkt im Stadtteil Hoher Markt angemeldet gewesen, berichtet Natalie Spanring, die das Waidhofner Stadtmarketing leitet. Traditionelles Kunsthandwerk, vielfältige österliche Produkte, Geschenke und regionale Spezialitäten werden hier seit vielen Jahren angeboten. Auch Kulinarik und Livemusik sind Teil des österlichen Stadtfestes.

Doch angekündigter Schnee und frostige Kälte stehen dem ganztägig geplanten Markttreiben entgegen. "Die Wetterprognosen ließen keine andere Wahl als die Absage, bei diesen Temperaturen flaniert niemand durch Marktstände", sagt Spanring.