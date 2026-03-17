Medizinerin beschert City mit Ärztehaus eine Blutauffrischung

Der verlassenen und abgewetterten Bauressource direkt am Eingang zur Innenstadt von Waidhofen/Ybbs stehen wieder rosigere Zeiten bevor. Die Allgemeinmedizinerin und Hausärztin Martina Reingruber und ihr Mann haben das historische Kröller-Haus erstanden.

Bereits wenige Wochen nach dem Kauf haben sie mit Feuereifer mit dem Umbau in ein modernes Ärztehaus begonnen. Für die mit erfreulichen Neuigkeiten nicht unbedingt verwöhnte Waidhofner City ist das Projekt wie ein warmer Regen.

Finanzieller Engpass

Aufgrund der aktuellen Finanznot hatte die Stadt das vor sechs Jahren gekaufte Haus im Jänner wieder abgegeben. Es war eigentlich als Entwicklungsobjekt für Wohnungen gedacht. Der Beschluss im Gemeinderat, das Objekt nicht zu blockieren und um 295.000 Euro zu verkaufen, fiel einstimmig.