Die nach modernsten Richtlinien errichtete neue Dreifachsporthalle ist längst in den Tagesplänen der Bundesschulen und Sportvereine der Stadt Waidhofen an der Ybbs integriert. Noch während der Bauzeit rollte bereits wieder der Ball in der völlig generalsanierten und umgebauten alten Sporthalle beim Waidhofner Alpenstadion. Zur Eröffnung der fixfertigen neun Millionen Euro teuren Halle war Donnerstagnachmittag eigens Bildungsminister Martin Polaschek aus Wien nach Waidhofen gekommen.

Die Sanierung der wichtigen Indoor-Sportstätte war ein Riesenanliegen der Schulen und auch der Bevölkerung. Seit September steht die Halle, die als Projekt der Bundesimmobilien-Gesellschaft errichtet wurde, schon in Vollbetrieb. „Sport ist die beste Möglichkeit, um die Resilienz der Schülerinnen und Schüler nachhaltig stärken zu können. Aus diesem Grund haben wir einerseits die tägliche Bewegungseinheit in Pilotregionen in ganz Österreich umgesetzt. Damit werden wir Sport und Bewegung in den Schulalltag noch besser einbauen können. Andererseits schaffen wir in

unseren Gemeinden auch die entsprechende Infrastruktur, um den besten Rahmen für die tägliche Bewegung ermöglichen zu können“, ging Polaschek bei der Eröffnungsansprache auf die viel diskutierte tägliche Turnstunde an Schulen ein.