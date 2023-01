Wahlkampfkosten: SPÖ NÖ fordert Mandatsverlust bei Überschreitung

Die NEOS würden "alle Einnahmen, Ausgaben und Spenden" offenlegen, sagte die Landessprecherin. "Dass die anderen Parteien diesem Beispiel nicht folgen, zeigt doch, dass die Politik bis heute nicht bereit ist, vor den Menschen Rechenschaft abzulegen", wurde Collini in der Aussendung zitiert. Zudem merkte sie an, dass sie "die Millionen, die andere in den Wahlkampf stecken, für ein fatales Signal" halte. "Gerade jetzt, wo den Menschen durch die Teuerung das Wasser bis zum Hals steht."