NÖ: ÖVP hat Wahlkampfkosten um 647.779,50 Euro überschritten

„Aber zur Gesamtrechnung müssen Hunderte Kostenstellen von Kandidaten, Teilorganisationen, Gemeinden und Bezirken addiert werden. Daraus ist eine Überschreitung entstanden, in einem Volumen, das uns selbst überrascht hat.“

"Undemokratisch"

Scharfe Kritik kam am Mittwoch von Seiten der Opposition. „Die ÖVP NÖ hat das Land mit Werbung überzogen und so auch eine Verzerrung der politischen Realitäten hergestellt“, so Wolfgang Kocevar, Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich. „Dieses Vorgehen der ÖVP auf Landes- und Bundesebene ist zutiefst undemokratisch und erfordert mehr als die lapidare Erklärung des Landesgeschäftsführers", sagte Kocevar.

"Die Schummlerei und Trickserei der Mehrheitspartei müssen ein Ende haben. Es muss auch klar aufgeklärt werden, warum und wofür diese Partei so viel zusätzliches Steuergeld für ihren Wahlkampf ausgeben hat“, sagte auch Grüne-Landessprecherin Helga Krismer.