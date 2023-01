Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordert von der Regierung strukturelle Reformen, um den Wohlstand zu steigern und der Mittelschicht wieder Zuversicht zu schenken. Denn diese steht unter steigendem finanziellem Druck, wie aus dem "Freiheitsindex 2022" hervorgeht. Das wirkt sich auch auf das Freiheitsgefühl aus - knapp ein Viertel der Befragten fühlt sich (eher) unfrei. Die Umfrage wurde von SORA im Auftrag des NEOS Lab durchgeführt und am Dienstag präsentiert.

"Die finanzielle Situation hat sich noch einmal deutlich verschärft", sagte Studienautorin Janine Heinz bei der Studienpräsentation im Rahmen einer Pressekonferenz. Stimmte 2021 rund ein Drittel der Aussage zu, dass sich die eigene finanzielle Situation seit Beginn der Pandemie verschlechtert habe, war es 2022 bereits rund die Hälfte. Besonders hoch war der Anstieg dabei im mittleren ökonomischen Drittel (von 32 Prozent auf 51 Prozent). Für die Erhebung, die seit 2018 jährlich durchgeführt wird, wurden rund 2.000 Personen zwischen 7. September und 21. Oktober 2022 telefonisch und online befragt.

Psychische Gesundheit hat sich verschärft

Die psychische Belastung ist ebenfalls nach wie vor hoch. Jeweils rund die Hälfte der Befragten im unteren ökonomischen Drittel und der Unter-30-Jährigen gab an, dass sich ihre psychische Gesundheit seit Beginn der Pandemie verschlechtert habe. Mehr als ein Viertel muss sich im Alltag außerdem wegen der Teuerung sehr stark einschränken. Am stärksten spürbar ist diese bei Lebensmitteln und Treibstoff.

"Die ökonomische Situation drückt das Freiheitsgefühl", sagte Heinz. Dieses stagniere auf einem Tiefpunkt. 23 Prozent fühlen sich in ihrem gegenwärtigen Leben (eher) unfrei, 2021 waren es 25 Prozent. Auch der Vertrauensverlust in die Politik dämpfe das Freiheitsgefühl. Mehr als zwei Drittel sind der Meinung, dass sich in der Politik die gut Situierten untereinander ausmachen, was im Land passieren soll.