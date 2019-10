Wahlkampfgeplänkel um offene Arztstelle zwischen ÖVP und SPÖ

SPÖ-Bürgermeisterin verhandelte mit Kliniken-Holding. Neuer ÖVP-Mann holte Zusage. Seit vor zwei Wochen in Amstetten der Quereinsteiger Christian Haberhauer seine Kandidatur als Spitzenkandidat der ÖVP bei den Gemeinderatswahlen im Jänner 2020 bekannt gegeben hat, schrillen im SPÖ-dominierten Rathaus die Alarmglocken. Der Politeinsteiger ohne Gemeinderatsmandat hat nun sogar in der heiklen Causa um die dringende Besetzung der Hausarztstelle im Amstettener Ortsteil Mauer von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihrem Vize und Spitalsreferent Stephan Pernkopf eine Zusage eingeheimst. In den Reihen der SPÖ wird das als klare politische Botschaft interpretiert: Auch die Landes-ÖVP habe den Bürgermeistersessel in Amstetten im Visier.

„Mich erstaunt das sehr. Schon am 11. September habe ich mit Vertretern der Landeskliniken-Holding die Bedingungen dafür vereinbart, dass ab 1. Jänner 2020 in Mauer die ärztliche Versorgung wieder aufgenommen werden kann. Danach habe ich aber trotz weiterer Anfragen keine Antworten mehr bekommen“, wundert sich SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puchebner.