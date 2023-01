Wahlkampf in NÖ: Neos fordern einen "Politpreisdeckel"

Die NEOS haben am Freitag im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahl einen Verhaltenskodex für die Landespolitik gefordert. Weiters verlangte Spitzenkandidatin Indra Collini eine Politikerhaftung, einen „Regierungsmonitor“ und einen „Politpreisdeckel“. Damit soll das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt werden, so Collini in einer Pressekonferenz mit der früheren Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und ehemaligen Nationalratsabgeordneten Irmgard Griss.

„Das Vertrauen in die Politik ist im Keller“, sagte die NEOS-Landessprecherin. Es sei „Aufgabe aller politischen Vertreter, Vertrauen wieder zu erarbeiten“, dafür brauche es ein „solides Fundament“.