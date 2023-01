Wahlkampfauftakt: Neos für weniger Korruption und mehr Transparenz in NÖ

Zum Motto der Veranstaltung „Jetzt das Richtige tun“ skizzierte Collini auch gleich, was sie sich darunter vorstelle: „Am 29. Jänner Neos wählen, korrupte Sümpfe trocken legen und für gläserne Parteien sorgen“. Für sie stehe am Wahltag eine Weichenstellung für Niederösterreich bevor. Es „gehe um viel“ für die Bürger, so Collini, nicht für die ÖVP – diese könnte „nur“ ihre absolute Mehrheit verlieren.