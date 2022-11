Landtagswahl in NÖ: Neos enthüllen Plakat-Geheimnis

Genutzt wurde der Termin von der Landessprecherin auch zu einer Art Wahlkampfauftakt. Es brauche künftig „die besten Köpfe an den richtigen Plätzen und nicht die besten Freunde“, Korruption und Postenschacher müssten der Vergangenheit angehören. „Viele dieser Widerlichkeiten haben den Ursprung im Machtzentrum der ÖVP und das ist Niederösterreich“, sagte Collini.

Gefordert wurde von der pinken Landessprecherin unter anderem ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag, ein Senken der Lohnnebenkosten und ein „Sparen im politischen System“, also bei der Parteienförderung und in der Verwaltung. Auch eine Abschaffung des Amtsgeheimnisses strebt sie an.