Landtagsbilanz: Grünen-Chefin kassierte die meisten Ordnungsrufe

Am 29. Jänner wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Wer künftig in dem Gebäude an der Traisen in St. Pölten über Gesetze diskutieren und mitbestimmen wird, entscheiden die Bürger demnächst in der Wahlkabine.

Fest steht, dass die Landesparlamentarier über ein gutes Sitzfleisch verfügen müssen. Denn in der vergangenen Gesetzgebungsperiode, die am 22. März 2018 begann, wurde insgesamt 416 Stunden und 35 Minuten getagt. Umgerechnet sind das 17 Tage, acht Stunden und 35 Minuten.