Wahlfinale in NÖ: Neos warnen vor einer "Ibiza-Koalition"

Die NEOS haben am Freitag bei ihrem Wahlkampfabschluss in der Landeshauptstadt vor einer „Ibiza-Koalition“ im Land nach der Landtagswahl am Sonntag gewarnt. Die ÖVP male das blau-rote Schreckgespenst an die Wand, aber eigentlich stehe bereits eine schwarz-blaue „Ibiza-Koalition“ im Raum, meinte Neos-Spitzenkandidatin Indra Collini. Unterstützt wurde sie bei ihrem Auftritt von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Generalsekretär Douglas Hoyos.

Am Herrenplatz in St. Pölten hatten sich am späten Vormittag bei mäßigem Schneefall etwa knapp 100 Funktionäre und Sympathisanten mit pinken Accessoires sowie Schaulustige neben der Mariensäule versammelt. Zu Beginn dankte Generalsekretär Hoyos den Funktionären, die in den vergangenen Wochen viel in den Gemeinden unterwegs gewesen seien, um danach noch einmal für einen Motivationsschub im Endspurt zu sorgen. Mit ihrem Sager, es stehe viel auf dem Spiel, habe Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wohl ihren Posten gemeint, feixte Hoyos. Überhaupt würden in diesem Wahlkampf alle außer den Neos lediglich über Posten, aber nicht über Inhalte sprechen, kritisierte er.