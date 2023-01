"Das ist eine Lüge": Die NÖ-Elefantenrunde im TV

Dass die Elefantenrunde im ORF diesmal nicht so ruhig über die Bühne gehen wird, wie bei den vorangegangenen Landtagswahlen, war schon vor Beginn klar. Vor dem Landhaus in St. Pölten waren Fridays for Future noch immer mit ihrem Protestcamp präsent, die Spitzenkandidaten wurden von den Klimaaktivisten lautstark empfangen.

Im Landtagsschiff selbst wollte man es dann ruhiger angehen, die Anspannung vor der letzten Elefantenrunde war den Spitzenkandidaten dennoch anzumerken. Das Moderatorenteam des ORF platzierte gleich zu Beginn die wichtigsten Themen des Landes, die SORA erhoben hatte: Teuerung, Inflation, Umwelt und Asyl. Gesprochen wurde dann allerdings über Koalitionen und den ORF Niederösterreich.

Die ORF-Diskussion wirkte eigenartig, da nach der Nähe von Landesdirektor Robert Ziegler zur ÖVP-Regierung gefragt wurde, obwohl die interne Kommission noch kein Ergebnis geliefert hat. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete die Angelegenheit als eine „interne Intrige des ORF“ und erklärte, dass sie keinen Einfluss auf die Berichterstattung genommen habe. Von allen anderen Spitzenkandidaten – Franz Schnabl (SPÖ), Udo Landbauer (FPÖ), Helga Krismer (Grüne) und Indra Collini (Neos) – kam Kritik. Sie attestierten, dass die ÖVP bevorzugt worden sei. Landbauer warf dem Landesdirektor sogar vor, dass er vor fünf Jahren bei der Liederbuch-Affäre, wegen der er für einige Zeit aus der Politik ausscheiden musste, im Sinne der Landeshauptfrau Regie geführt habe.