NÖ-Wahl: Volkspartei zeigte Landesfahne in Blau-Rot

Die ÖVP hat am Freitag vor der niederösterreichischen Landtagswahl in einer Pressekonferenz mit allen Teilorganisationen zu einer Schlussmobilisierung aufgerufen. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner warnte erneut vor einer Zusammenarbeit von SPÖ und FPÖ - enthüllt wurde dementsprechend eine Landesfahne in den Farben Blau-Rot statt Blau-Gelb.

„Wir haben leider wie befürchtet den schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten erlebt“, sagte Ebner in St. Pölten.

Es gelte, die letzten Kräfte zu mobilisieren, damit es nicht zu Blau-Rot, nicht zu einem Landeshauptmann Udo Landbauer (FPÖ) oder Franz Schnabl (SPÖ) und nicht „zu einem Umsturz in Niederösterreich kommt“, sagte der Parteimanager in der letzten VP-Pressekonferenz vor der Wahl in der Parteizentrale in St. Pölten.