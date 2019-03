Wachauer kritisieren Schifffahrt: „Die Sache stinkt zum Himmel“

„Die Gemeinden an beiden Ufern haben um Millionen Euro Kläranlagen gebaut und die Schifffahrt nutzt die Donau gratis zur Entsorgung. Die Sache stinkt zum Himmel“, wettert der Unternehmer und Rudersportler Friedrich Piewald aus Dürnstein. Als Vorstandsmitglied des örtlichen Ruderklubs fordert er auch die Bundespolitik zum Handeln auf.

Immer mehr Wachauer beteiligen sich an der Bürgerinitiative gegen Fäkalien in der Donau, weil sie ähnliche Beobachtungen machen. Für viele sind die Kabinenschiffe, deren Zahl Jahr für Jahr wächst, Schuld an der Misere. Jedenfalls vermissen viele eine klare gesetzliche Regelung, die die Schiffe zu einer dokumentierten Entsorgung zwingt. Immerhin waren laut via donau 2017 mehr als 170 touristische Schiffe auf der Donau unterwegs und haben 450.000 Passagiere befördert. Aber auch Mannschaften von etlichen Frachtschiffen dürften ihre Fäkalien weitgehend in der Donau entsorgen.

„Das geht seit Jahren so, dass wir immer wieder braunen Schaum auf der Donau und intensiven Gestank feststellen“, berichtet Piewald. Der sich ganz besonders über die Untätigkeit der Behörden ärgert. Eine Anzeige bei der Schifffahrtspolizei habe lediglich dazu geführt, dass ein Beamter meinte, er könne sich nicht vorstellen, dass etwas Illegales passiere.