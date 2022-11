Von Steinblock getroffen: Wiener starb bei Unfall in Traiskirchen

In einem Betrieb in Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Mittwoch ein 59-Jähriger während eines Entladevorgangs von einem tonnenschweren Steinblock getroffen worden.

Der Wiener wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag von Arbeitskollegen befreit und per Notarztwagen in das Landesklinikum Baden gebracht. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen.