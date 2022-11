Vergewaltigung frei erfunden: 32-Jährige wurde angezeigt

Eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk St. Pölten-Land wird laut Polizei verdächtigt, eine Vergewaltigung erfunden zu haben. Die Frau erstattete am 21. Oktober Anzeige auf der Polizeiinspektion Rabenstein an der Pielach, wonach sie am Tag zuvor von einem Unbekannten beim Friedhof überfallen und vergewaltigt worden wäre.

Bei umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich verstrickte sich die 32-Jährige in Widersprüche. Sie gestand schließlich, den Übergriff frei erfunden zu haben. Die Frau wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage und Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt, bestätige die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.