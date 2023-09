Von Niederösterreich an die Covent Garden Opera – und zurück

Familie und Job

Es fällt der Sängerin sichtlich schwer, berufliche Ziele zu formulieren. Der Grund dafür ist aber ein erfreulicher: „Ich bin sehr glücklich, mit dem, was ich jetzt mache und auch, dass das mit der Familie nebeneinander funktioniert, ist mir total wichtig.“ Sie habe immer die Rolle der Pamina (Zauberflöte) in der Londoner Covent Garden Opera singen wollen „und das habe ich jetzt schon“, sagt sie lachend. „Ich fühle mich in meiner Position sehr wohl. Ich mache tolle Sachen in großen Häusern.“ Sonst ist sie viel international unterwegs, im Herbst dafür gleich zweimal in NÖ zu erleben.

Zuerst am 24. September bei der Schönberg-Serenade in Mödling im Zuge der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich, die am heutigen Freitag in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten) starten. Unter anderen werden Michael Schade, Ildiko Raimondi, Clemens Unterreiner oder Daniela Fally auftreten.

Lieder aus dem Wien der Jahrhundertwende

Gansch wird in Mödling mit Stephan Matthias Lademann (Klavier) und Ulrich Reinthaler (Rezitation) auftreten. Das Programm wurde gemeinsam mit Dramaturgen Alexander Meier-Dörzenbach zusammengestellt: „Wir spielen Lieder aus dem Wien der Jahrhundertwende, Mahler, Zemlinsky und Berg, ergänzt durch Briefe, Gedichte und Texte von Stefan Zweig. Gezeigt wird auch, wie sich die Künstler gekannt und inspiriert haben.“ Am 1. Oktober wird Gansch im Dom zu St. Pölten im Zuge von „Musica Sacra“ noch zu hören sein, bevor 2024 wieder internationale Engagements folgen.

