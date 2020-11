Von Militärhund getötet: Kritik am Zustand des Zwingers

Halsband und Leine

Dominik R. kümmerte sich zum Zeitpunkt des Unglücks am 13. November des Vorjahrs um die beiden Hunde eines Kameraden, der gerade auf Übung war. Laut der Gutachterin gebe es ganz klare Regeln für den Umgang mit Diensthunden durch Dritte: Die Tiere sollen immer mit Halsband und Leine geführt werden – und das nur einzeln und nicht in der Gruppe. Einige Kritikpunkte zielen vor allem auf die provisorische Zwingeranlage in der Flugfeldkaserne ab. „Es sollte am Zwinger die Möglichkeit bestehen, von außen den Hunden einen Maulkorb aufzusetzen. Dafür bedarf es einer gesonderten Klappe. Es sollte eine Schleusenvorrichtung vorhanden sein, sodass der Diensthund beim Öffnen nicht direkt entweichen kann. Auch ein Alarmierungssystem sollte vorhanden sein.“ All diese Punkte treffen beim Zwinger in der Kaserne nicht zu. „Es sollte jedoch angemerkt werden, dass diese Art der Betreuung noch in vielen diensthundeführenden Betrieben üblich ist“, so Schalke weiter.

Das Bundesheer hat bereits den Neubau eines Zwingers in der Jagdkommando-Kaserne in Auftrag gegeben, der Baubeginn hat sich allerdings Corona-bedingt auf Anfang 2021 verschoben. Die Kritikpunkte sollen bei der Umsetzung berücksichtigt werden, heißt es beim Heer.