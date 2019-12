Tödliche Hundebisse in Kaserne: Brisantes Protokoll aufgetaucht

Der Hundeführer von Hati gab an, selbst nichts von dem Zwischenfall gewusst zu haben und erst im Nachhinein informiert worden zu sein. „Es stellt sich immer mehr heraus, dass es in der Vergangenheit offensichtlich bereits mehrfach Probleme mit dem Diensthund Hati gegeben hat, wenn dieser von einem anderen Hundeführer betreut wurde. Wäre dieser Vorfall entsprechend gemeldet worden, dann hätte man unweigerlich zumindest zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass das Tier nur von zwei Hundeführern gemeinsam betreut werden darf“, so Gemeiner.