Tödliche Bisse: Hund fiel bereits andere Soldaten an

Neue Akteninhalte lassen die tödliche Hundeattacke auf einen 31-jährigen Jagdkommandosoldaten in Wiener Neustadt in einem neuen Licht erscheinen. Es grenzt an ein Wunder, dass die Hunde nicht ins Stadtgebiet flüchteten und noch mehr Menschen zu Schaden kamen.

Was das Bundesheer bisher verschwieg: Ein Offizier und ein Wachsoldat mussten vor den wild gewordenen Tieren in eine Wachhütte flüchten und dort eine Stunde lang ausharren, bis Hilfe kam. Wie die bisherigen Ermittlungen zu Tage brachten, war die Zwingeranlage am Kasernenareal nicht einmal versperrt und nur unzureichend durch ein Baustellengitter gesichert. Und das, obwohl ausgebildete Malinois-Militärhunde als scharfe Waffe gelten.