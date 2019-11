Nach Tod eines Hundeführers: "Keine Bestien", aber scharf für den Einsatz

Mit einem "üblen Gerücht" möchte das oberste Fachorgan des Veterinärwesens beim Bundesheer, Oberst Michael Kreiner, aufräumen: "Unsere Ausbildung erfolgt im Rahmen der Vorschriften des Tierschutzgesetzes, ohne Ausnahme. Elektrische Reizgeräte sind verboten und werden auch von uns nicht eingesetzt."

"Killerhunde" bei Untersuchung unauffällig

Was gar nicht in das Bild der tötenden Hunde passt, ist laut Koppitsch der Befund der zuständigen Amtstierärztin nach der Tragödie in Wiener Neustadt. "In dem Bericht steht, dass die beiden Hunde verspielt sind und keine Anzeichen von Aggressivität zeigen".