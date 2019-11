Weitere Attacke: Bundesheer-Angestellter bei Übung von Polizeihund gebissen

Ein Polizeidiensthund hat vergangene Woche einen Bundesheer-Bediensteten in der Grazer Gablenzkaserne attackiert und schwer verletzt. Der Vierbeiner hatte sich während einer gemeinsamen Sprengstoffübung von Heer und Exekutive davongemacht und im Ellbogen des 57-Jährigen aus dem Bezirk Weiz verbissen. Dieser war gar nicht an der Übung beteiligt, sondern gerade in sein Büro gelaufen. Erst in der vergangenen Woche hatten Hunde des Bundesheeres in einer Kaserne in Wiener Neustadt einen Betreuer angefallen und getötet.

Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte am Dienstag einen Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach der Vorfall bereits am 13. November in Graz passiert sei. Der für das Stöbern speziell ausgebildete Diensthund der Landespolizeidirektion Wien war im Bereich eines Fahrzeuges des Bundesheeres gegen 11.00 Uhr im Übungseinsatz. Wie in den Ausbildungsrichtlinien für solche Einsätze vorgesehen, war der Hund nicht angeleint und trug auch keinen Maulkorb.