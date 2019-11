Tödliche Hundeattacke: „Man züchtet eine Art Waffe heran“

Auch bei der Cobra verfolgt man das Prinzip, dass jeder Hundeführer seinen Diensthund auch mit nach Hause nimmt. „Es ist daher ein gewisser Grad an sozialer Verträglichkeit notwendig“, erklärt Scherz. Jeder Hundeführer erhält vom Bund auch einen dienstlichen Zwinger an seiner Wohnadresse.

Was die Versorgung der Tiere am Polizeigelände anbelangt, dürfen nur erfahrene Hundeführer für die Versorgung der Tiere eingesetzt werden. Wie sensibel der Umgang dennoch ist, erklärt Scherz so: „Es gibt vermutlich keinen Hundeführer, der noch nicht irgendwann einmal von seinem Hund geschnappt oder gebissen wurde.“