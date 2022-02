Die Unternehmensgeschichte setzt aber weit früher an. Bereits 1550 wurden in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) Pfannen geschmiedet. Der Grundstein dafür, was das Unternehmen bis heute auszeichnet, also das Emaillieren von Geschirr, wurde aber erst 1922 gelegt. „Damals waren die Leute stolz darauf, aus Blei- oder Zinnbechern zu trinken. Als man aber erfuhr, dass diese Produkte gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen, hat man die Alternative in der Emaille gefunden“, erzählt Friedrich Riess, einer der drei Geschäftsführer des Unternehmens. Mit der Herstellung begonnen habe damals das Unternehmen „Austria Email“ aus Wien-Ottakring. Wenig später sei das Verfahren, bei dem Glas auf Eisen aufgeschmolzen wird, aber von zahlreichen Firmen übernommen worden. „Mit dem sogenannten ,Gesundheitsgeschirr’ hat man ein großes Geschäft machen können. Jeder Bereich, der mit dem Kochen in Verbindung stand, wurde dazu verpflichtet, Emaille-Geschirr zu verwenden.“ Die vergangenen 100 Jahre seien aber nicht alle so erfolgreich verlaufen. Das zeigt sich daran, dass von den 29 Emaille-Produzenten im deutschsprachigen Raum nur mehr „Riess“ übrig ist.