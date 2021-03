Vom Schmerzpatient zum Helfer dank Stressbewältigung

Die Tatsache, dass Stress nur subjektiv wahrgenommen werden kann, machte das Problem für den 42-Jährigen nicht einfacher. „Der dritte behandelnde Physiotherapeut machte mich dann darauf aufmerksam, dass ich beim Erzählen meiner Leidensgeschichte die ganze Zeit die Schultern in angespannter Position hielt. Bei diesem Hinweis machte es dann ‚Klick‘ bei mir“.

Vom Patient zum Lehrer

Die Erkenntnis, in Stresssituationen zu verspannen ermöglichte Wolf anschließend, mit der vom Therapeuten empfohlenen progressiven Muskelentspannung nach Jacobson gegenzusteuern. Dieses neue, durch Muskelentspannung und Atemübungstechniken erreichte Wohlbefinden löste bei Wolf den Willen aus, dass er diese Entspannungstechniken professionell erlernen wollte, um anschließend in Einzel- oder in Gruppentherapien seine Erfahrungen zu teilen. „Die Teilnehmer meiner Kurse spüren, dass ich ihre Probleme kenne und so emphatisch auf ihre Beschwerden eingehen kann.“

Die Corona-Krise nutzte Wolf als Chance und entwickelte seine Therapien. Seinen Traumberuf als Feuerwehrmann lebt er jetzt beschwerdefrei weiter, „aber durch die Erfahrung habe ich eine neue Leidenschaft entdeckt, die ich mit anderen Leidgenossen teilen kann“. Weitere Infos gibt es unter www.balance-and-fitness-wolf.at