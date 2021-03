Frühlingshaftes Markttreiben erstmals in Kremser Innenstadt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zum Frühlingserwachen dreht sich am Freitag, den 16. April, und am Samstag, den 17. April zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in der Kremser Innenstadt alles um die Pflanzenwelt.

Regionale und exotische Wurzeln

Dabei wird ein vielfältiges Pflanzenangebot von Biokräutern, Gemüseraritäten, Jungpflanzen, Kakteen und Beerensträuchern bis hin zu seltenen Magnolien, Schmuckstauden und Zwerghölzern präsentiert. Die rund 13 Ausstellerinnen und Austeller werden sich an verschiedenen Plätzen in der Fußgängerzone in der Innenstadt niederlassen, so das Stadtmarketing Krems. "Ein Fixtermin für alle Pflanzenliebhaber mit dem „grünen Daumen“, die besondere Pflanzen lieben," heißt es seitens des Stadtmarketing Krems.

Alles für den "grünen Daumen"

Wen man noch keinen "grünen Daumen" hat, ist dies aber auch kein Hindernis. Die Buchhandlung Schmidl hat Infomaterial zur großen Pflanzenvielfalt in Form von Literatur und Sachbüchern im Sortiment.

Als Highlight legt der Infobus von „Natur im Garten“ am Freitag, den 16. April, von 10.00 bis 15.00 Uhr, und am Samstag, den 17. April, von 10.00 bis 17.00 Uhr, einen Stopp in der Kremser Altstadt ein. Das „Garten on Tour“-Team werde zum ökologischen Garteln motivieren sowie informieren und Broschüren, Give-aways und alle Neuigkeiten rund um die Aktion „Natur im Garten“ im Gepäck haben, kündigt das Stadtmarketing Krems an.