Vom Pizzabäcker zum Uhrenräuber: „Wir sind einfach nur Idioten“

Mühsame Ermittlungen der Kriminalpolizei waren dem Verfahren am Landesgericht Wiener Neustadt vorausgegangen. Stundenlang hatten Beamte Überwachungsvideos studiert, ehe sie den beiden Angeklagten auf die Spur kamen, die sich am Montag wegen des Überfalls auf zwei Wiener Hotelgäste verantworten müssen. Die Brüder aus Neapel (40 und 42) hatten gemeinsam mit einem mittlerweile ebenfalls gefassten Komplizen in beiden Fällen sündhaft teure Uhren geraubt.

Identische Vorgangsweise

Den Kriminalisten wurde rasch klar, dass die drei nicht alleine gehandelt hatten. Sie seien Teil einer international agierenden kriminellen Vereinigung, ist man sicher. „Gab es ähnliche Fälle in anderen europäischen Ländern?“, fragt die vorsitzende Richterin. „Identische Fälle“, sagt einer der Beamten als Zeuge.