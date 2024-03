Polizei schnappt bewaffnete Drogenproduzenten

Mithilfe von zwei professionell eingerichteten Indooranlagen soll ein Quartett in Strasshof a. d. Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) rund 45 Kilogramm Cannabiskraut produziert haben. Drei Beschuldigte im Alter von 40 bis 46 Jahren wurden Polizeiangaben vom Montag zufolge festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Ein 40 Jahre alter Komplize ist flüchtig.

Die beiden Cannabisanlagen wurden ab 2022 und bis zum diesjährigen Februar betrieben. 21 Kilogramm Cannabiskraut seien zum Preis von 5.000 Euro pro Kilo an teils ausgeforschte Abnehmer vertickt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Durch vorgenommene Manipulationen an den Strom-Anlangen entstand dem Energiebetreiber ein Schaden von mehr als 200.000 Euro.

Bei Hausdurchsuchungen wurden der 45-jährige Hauptbeschuldigte aus dem Bezirk Gänserndorf, ein 40 Jahre alter Kroate und ein 46-jähriger bosnischer Staatsbürger auf frischer Tat ertappt. Entdeckt wurden zudem 500 Stück in voller Blüte stehenden Cannabispflanzen und drei Kilo getrocknetes Kraut. Der 40-Jährige soll darüber hinaus trotz gegen ihn ausgesprochenen Verbots mehrere Schusswaffen besessen haben. Ein ebenfalls 40 Jahre alter Serbe - er soll als Betreiber einer der Indooranlagen fungiert haben - ist flüchtig.

Als Bezieher der in Strasshof hergestellten Drogen gelten auch Eheleute im Alter von 39 und 40 Jahren aus dem Bezirk St. Pölten. Das Duo soll Cannabiskraut an fünf Personen in Niederösterreichs Zentralraum verhökert haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden außerdem 500 Gramm des Suchtmittels sichergestellt. Das Ehepaar und die Käufer wurden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.