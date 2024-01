Mafia in NÖ aktiv: Täter hatten es auf teure Uhren abgesehen

Am 10. August 2023 wurde ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling Opfer eines raffinierten Raubüberfalls, bei dem ihm seine hochpreisige Armbanduhr entwendet wurde. Die Täter, zunächst unbekannt, setzten eine ausgeklügelte Taktik ein, um ihre Beute zu ergattern. Ein Täter verwickelte das Opfer auf offener Straße in ein Gespräch, während der andere Täter geschickt und unter Anwendung von Körperkraft die Uhr vom Arm des Opfers raubte. Ein dritter Täter wartete mit einem Motorroller in der Nähe, um die Flucht der Gruppe zu ermöglichen.

➤ Mehr lesen: Einbruchswelle rollt über Niederösterreich

Die Kriminalisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, übernahmen die Untersuchungen. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien und der internationalen Vernetzung des Bundeskriminalamtes konnte die Tätergruppe identifiziert werden. Es handelt sich um ein Brüderpaar aus Italien im Alter von 40 und 42 Jahren sowie einen weiteren italienischen Mittäter im Alter von 36 Jahren.

Opfer gezielt ausgesucht

Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Täter bereits am 4. Oktober 2023 einen ähnlichen Raubüberfall in der Wiener Innenstadt verübt hatten. Eine 39-jährige Frau aus Wien 21 wurde dabei auf ähnliche Weise ihrer hochpreisigen Armbanduhr beraubt. Es wird angenommen, dass die Täter ihre Opfer gezielt in Lokalen aussuchten und sie dann auf dem Nachhauseweg überfielen. Die Gesamtschadenssumme der beiden Raubüberfälle beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dieser Tätergruppe um eine internationale Bande handelt, die einer italienischen Mafiaorganisation angehören soll. Diese soll bereits in mehreren europäischen Ländern ähnlich gelagerte Straftaten verübt haben, darunter Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland.

➤ Lesen Sie auch: Wolfssichtung im Mostviertel sorgt für Aufsehen

Nach den drei Beschuldigten wurde mittels europäischem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gefahndet. Das Brüderpaar wurde bereits im Raum Neapel von den italienischen Polizeibehörden festgenommen und Mitte Dezember nach Österreich ausgeliefert. Der 36-jährige Mittäter ist jedoch weiterhin auf der Flucht, und es wird europaweit nach ihm gesucht.

Die beiden festgenommenen Beschuldigten verweigerten während der Einvernahmen jegliche Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden sie in die dortige Justizanstalt eingeliefert.