Vom Flüchtling zur Fachkraft: Steiniger Weg zum Erfolg

Abbas Peivandy (21) lebt seit sechs Jahren in Österreich. Ende 2015 ist er als Flüchtling ohne seine Familie vom Iran nach Österreich gekommen. Er war einer von Tausenden im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen. Lange – nämlich fünf Jahre lang – blieb ungewiss, ob er bleiben kann. In dieser Zeit hat er sich eingelebt, seinen Pflichtschulabschluss gemacht und eine Lehre als Tischlereitechniker begonnen. „Das war schon mein Berufswunsch, als ich nach Österreich gekommen bin“, erzählt Peivandy.

Im letzten Lehrjahr

Heute ist der Afghane, der nun den Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt-EU“ hat und damit bleiben kann und Zugang zum Arbeitsmarkt hat, bei der Firma List GC in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) in Ausbildung. Es ist sein letztes Lehrjahr bei dem auf luxuriöse Jachtausstattungen spezialisierten Unternehmen. Soeben hat der 21-Jährige die Berufsschule mit Auszeichnung abgeschlossen. „Ich habe mich so bemüht und war wirklich motiviert, ich habe mir gesagt, dass ich das schaffen muss und es hat geklappt.“

Leicht war sein Weg dorthin nicht. „Es war schwierig, eine Lehrstelle zu finden bei einer Firma, die hochwertige Sachen macht – auch wegen dem Migrationshintergrund“, so Peivandy, der hofft, auch nach dem Lehrabschluss im Sommer bei List GC arbeiten zu können.