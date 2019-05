Volksabstimmung: Prinzhorns Papierfabrik mobilisiert für Ausbau

Am 19. Mai geht es bei der Volksabstimmung nicht nur um den Hochwasserschutz, sondern vor allem um die Zukunft der Papierfabrik Hamburger der Industriellenfamilie Prinzhorn. Nachdem sich die Belegschaft bis dato nicht in die emotional geführte Debatte eingemischt hat, gehen nun im Werk die Wogen hoch. Wegen der vorherrschenden Unsicherheit hat der Betriebsrat am 6. Mai eine Betriebsversammlung mit allen 280 Mitarbeitern einberufen. „Als Vertreter aller Arbeitnehmer am Standort machen wir uns über diese Entwicklung massive Sorgen“, erklären die Betriebsrat-Vorsitzenden Bernd Wagner (Angestellte) und Hermann Dekker (Arbeiter).

400 Unterschriften

Mit 400 Unterschriften hat Gemeinderat Oliver Strametz vom Pittener Bürgerforum eine Volksbefragung erreicht. Am 19. Mai kann darüber abgestimmt werden, ob eine 15-jährige Bausperre rund um die Papierfabrik verhängt werden soll, oder nicht.