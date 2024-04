Vogelschützer sehen Probleme mit Windrad-Zonierungsplan in NÖ

Von der neuen Fläche liegen rund 23 Prozent in ornithologischen Ausschlusszonen, behauptet BirdLife. „Ein Ausbau in diesen ornithologischen Ausschlusszonen ist entgegen der fachlichen Grundlagen, konterkariert einen zeitgemäßen Arten- und Biodiversitätsschutz und führt zu maßgeblichen Konflikten“, so Matthias Schmidt von BirdLife Österreich. So käme es zu langwierigen Genehmigungsverfahren und einer unnötigen Verzögerung bei der Energiewende.