Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

Vier Verletzte hat am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall auf der B4 in Horn gefordert. Polizeiangaben zufolge entwickelte sich ein Seriencrash, nachdem ein 71-Jähriger mit seinem Pkw nach links geraten und in einen entgegenkommenden Wagen gekracht war. Neben dem Wiener erlitten ein Mann und zwei Frauen im Alter von 51 bis 83 Jahren Blessuren. Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz.